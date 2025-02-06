Hatay'da 6 Şubat anma yürüyüşünde polis barikatı! 'Biz neden acımızı yaşayamıyoruz'

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il büyük bir yıkıma uğradı. Depremde en az 53 bin 737 kişi yaşamını yitirdi, kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. 11 il arasında olan Hatay en büyük yıkımın meydana geldiği şehir olarak kayıtlara geçti. Acısını yaşamak isteyen Hatay depremin ikinci yılında ikinci bir yıkım yaşadı.

HATAY'DA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN YÜRÜYÜŞ

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ikinci yılında, Hatay’da hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar, polis barikatalarıyla karşılaştı.

POLİS BARIKATLARIYLA ENGELLENDİLER

Hatay’daki anma etkinliğinde, vatandaşların katılım sağlamak için toplanma noktası olan Atatürk Caddesi’ne polis barikatalarının yerleştirilmesi, yurttaşların tepkisini çekti. Katılımcılar, “Kapıları açın”, “Sesimizi duyan var mı?”, “Biz neden acımızı yaşayamıyoruz?” şeklinde sloganlar atarak durumu protesto etti. Bir süre sonra, barikatlar açılarak yürüyüşe izin verildi. Ancak, yürüyüşe devam eden vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi’nde ikinci bir polis barikatıyla karşılaştı ve anma alanına giremedi.

RANA APARTMANI ÖNÜNDE TOPLANANLAR YÜRÜYÜŞE ÇIKAMADI

6 Şubat Platformu’nun çağrısı üzerine, Rana Apartmanı önünde toplanan binlerce kişinin, Köprübaşı’ndaki anmaya katılmak için başlattığı yürüyüşe de izin verilmedi. Bu duruma tepki gösteren bir vatandaş, "Biz acımızı niye istediğimiz gibi yaşayamıyoruz, bu emir neden? Kimi kimden koruyorsunuz, anlamıyoruz. Kişi başına polis getirmişler buraya. Sabahtan beri ağlıyoruz" diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bir başka vatandaş ise, "Depremde sesimizi duymadılar, şimdi mi duyacaklar?" ifadelerini kullandı.

HATAY'DA YÜRÜYÜŞE İZİN ÇIKMADI

Depremin meydana geldiği saat 04.17 itibariyle Hataylıların yürüyüşüne herhangi bir izin verilmedi.