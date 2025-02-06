Hatay’da 6 Şubat depreminin ikinci yılında polis barikatları resmi programdan sonra kaldırıldı

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, en fazla yıkımın yaşandığı Hatay'da hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılmak isteyen Hataylıların uzun süre anma noktasına yürümesi polis barikatlarıyla engellendi. Yürümelerine izin verilmeyen binlerce kişinin önündeki engel, resmi anma programı bittikten sonra saat 05.00 sıralarında kaldırıldı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il büyük bir yıkıma uğradı. Depremde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. 11 il arasında olan Hatay en büyük yıkımın meydana geldiği şehir olarak kayıtlara geçti.

ISLIKLARLA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Hatay'da, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremin ikinci yılında hayatını kaybedenler için düzenlenen yürüyüş ve anma programına katılım için toplanma noktası olan Atatürk Caddesi’ne polis barikatlarının yerleştirerek, buradan alana girişin engellenmesi Hataylıların tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, "Kapıları açın", "Sesimizi duyan var mı?" diyerek tepki gösterdi. Bir vatandaş ise "Depremde sesimizi duymadılar şimdi mi duyacaklar?" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların yoğun tepkisinin ardından barikatlar kaldırıldı ancak yürüyüşün bitiş noktası olan Köprübaşı’nda vatandaşlar bir polis barikatı ile daha karşılaştı. Duruma vatandaşlar ıslıklar ve yuhlamalarla tepki gösterdi.

ÜÇ SEMAVİ DİNİN TEMSİLCİLERİ DUA OKUDU

Köprübaşı’ndaki polis barikatı kaldırılmazken burada protokolün katılımıyla depremin yaşandığı saat 04.17'de 65 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından üç semavi dinin temsilcileri depremlerde hayatını kaybedenler için dua okudu. Vatandaşlar ise okunan duaları polis barikatlarının ardında dinledi. Duaların ardından vatandaşlar depremde hayatını kaybettikleri yakınları için Asi Nehri’ne karanfil bıraktı.

POLİS BARİKATI SAAT 05.00'TE KALDIRILDI

6 Şubat Platformu'nun çağrısıyla Rana Apartmanı önünde toplanan binlerce kişinin ise Köprübaşı'ndaki anmaya katılmak için yürüyüşüne izin verilmedi. Bu duruma vatandaşlar tepki gösterdi. Uzun süre anma noktasına yürümesine izin verilmeyen binlerce kişinin, resmi anma programı bittikten sonra Köprübaşı'na yürümelerine izin verildi. Polis barikatı saat 05.00'te kaldırıldı.