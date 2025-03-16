Hatay'da 7'nci kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Olay, İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi’nde meydana geldi. 44 yaşındaki Gamze Dede, mahallede bulunan bir binanın 7'nci katından düşerek yere çakıldı.

İLK MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Gamze Dede, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE DENGE KAYBI

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre, Gamze Dede’nin dengesini kaybederek düşmüş olduğu tespit edildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.