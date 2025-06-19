Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadele çalışmaları kapsamında Narlıca Mahallesi'nde durdurulan 2 araçta arama yaptı.

Araçlardaki 8 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla S.A. ve C.İ'yi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca çalışmalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.