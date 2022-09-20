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880 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay Altınözü'nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 880 litre sahte içki ele geçirildi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 17:07
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Hatay'da 880 litre sahte içki ele geçirildi

880 litre sahte içki ele geçirildi
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İHA
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine eş zamanlı iki eve operasyon düzenledi.


Yapılan aramalarda 800 litre fermente içki, 80 litre sahte rakı, 10 kök boyları 1-3 metre kenevir bitkisi, 25 gram kubar esrar maddesi ve 2 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. M.A.Y. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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