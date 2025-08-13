Hatay’da akrobasi yapan sürücüye sanal devriye şoku

HATAY / HALİT İRİ

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, gece saatlerinde Atatürk Caddesi’ni akrobasi pistine çeviren bir motosiklet sürücüsü, emniyetin sanal devriye ekiplerinin radarına takıldı. Tehlikeli hareketleriyle hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini riske atan C.K., yüksek miktarda para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Olay, trafikte güvenliğin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SANAL DEVRİYE HAREKETE GEÇTİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün sanal devriye faaliyetleri, 11 Ağustos 2025 tarihinde bir kez daha sonuç verdi. Arsuz’un Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi’nde, Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Expo yolu, gece saat 21.30 sularında dikkat çekici bir olaya sahne oldu. 31 plakalı bir motosikletin akrobatik hareketler yaptığı bilgisi, emniyet birimlerinin teknolojik takip sistemleri sayesinde tespit edildi. Görüntülerde, sürücünün motosikletiyle tehlikeli manevralar yaparak trafiği riske attığı açıkça görüldü.

TRAFİK KANUNU DEVREDE

Olayın ardından kimliği belirlenen sürücü C.K., 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işleme tabi tutuldu. Sürücüye, trafikte güvenliği tehlikeye atacak şekilde araç kullanmaktan toplam 5.146 TL idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, bu tür davranışların sadece sürücünün değil, diğer yol kullanıcılarının da hayatını tehlikeye attığını vurguladı.

SANAL DEVRİYENİN GÜCÜ

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün sanal devriye faaliyetleri, teknolojinin güvenlik alanındaki etkin kullanımının bir örneği olarak dikkat çekiyor. Sosyal medya ve diğer dijital platformlarda yapılan izlemeler sayesinde, trafik ihlalleri hızlı bir şekilde tespit ediliyor. Yetkililer, bu yöntemin caydırıcılık açısından önemli bir rol oynadığını ve vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

TRAFİKTE GÜVENLİK ÇAĞRISI

Uzmanlar, motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketlerden kaçınması gerektiğini, bu tür davranışların ciddi kazalara yol açabileceğini ifade ediyor. Hatay’daki olay, trafikte sorumlu davranışların önemini bir kez daha hatırlattı. Emniyet birimleri, vatandaşları trafik kurallarına uymaya ve başkalarının hayatını riske atmamaya çağırdı. Özellikle genç sürücüler arasında popüler olan bu tür tehlikeli hareketlerin, hem maddi hem de manevi ağır sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

SONUÇ VE TOPLUMSAL MESAJ

C.K.’nin aldığı ceza, trafikte disiplinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü, benzer olayların yaşanmaması için denetimlerini artıracağını duyurdu. Vatandaşlar ise sosyal medyada, trafikte güvenliğin herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan paylaşımlar yaparak olaya tepki gösterdi. Bu olay, trafik kurallarına uymanın sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

