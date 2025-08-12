Hatay’da alevlerle mücadele: Yayladağı’nda orman yangını kontrol altına alınıyor

HATAY / MEHMET BURĞAÇ - HALİT İRİ

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, Arslanyazı Mahallesi’nde başlayan orman yangını, bölgeyi alarma geçirdi. Dün öğleden sonra saat 15.30 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı. Hatay Valiliği’nin koordinesinde, Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve çevre illerden gelen destek ekipleri, alevleri kontrol altına almak için gece boyunca cansiparane çalıştı. Yangın bölgesinde yaşanan yoğun mücadele, bölgedeki vatandaşlarda hem endişe hem de dayanışma ruhu uyandırdı.

CANSİPERANE MÜDAHALE: EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangına müdahale için Hatay Valiliği’nin liderliğinde geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Yayladağı Belediyesi ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli diğer kurumların personelleri, yangınla mücadelede birleşti. Bölgeye 69 araç ve yaklaşık 200 personel sevk edildi. Gündüz saatlerinde iki askeri helikopter, bir AS 532 ve bir S70, yangına havadan müdahale etti. Gece karanlığında hava araçlarının çalışmaları dururken, karadan müdahale aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin özverili çalışması, yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi.

KONTROL ALTINA ALINAN ALEVLER: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gece boyunca devam eden müdahale çalışmaları, sabah saat 07.00 itibarıyla meyvesini verdi. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yangın tamamen kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin yeniden canlanma riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti. Şu an için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, bölgedeki vatandaşların güvenliği için tüm önlemler alındı.

DAYANIŞMA RUHU ÖNE ÇIKTI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, Orman Bölge Müdürü İlkay Günay’dan bilgi aldı. Vali Masatlı, itfaiye, orman, AFAD, emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu vurguladı. Bölge halkı da ekiplere destek olmak için seferber oldu. Yayladağı Belediyesi, yangın söndürme çalışmalarına lojistik destek sağlarken, vatandaşlar ekiplere moral desteği verdi. Yangının Suriye sınırına yakın bir bölgede çıkması, müdahale çalışmalarını daha da kritik hale getirdi.

GELECEĞE DÖNÜK ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, bölgede yeniden ağaçlandırma ve çevre koruma çalışmalarının hız kazanması bekleniyor. Yetkililer, sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgar gibi faktörlerin yangın riskini artırdığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, yangınlara karşı 7/24 teyakkuz halinde olduklarını ve il genelinde benzer durumlara anında müdahale etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki orman yangını, ekiplerin koordineli çalışması ve bölge halkının dayanışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının birkaç gün daha devam edeceği belirtilirken, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürüyor. Bölgedeki doğal yaşamın korunması için başlatılacak çalışmalar, Hatay’ın yeşil dokusunu yeniden canlandırmayı hedefliyor.

