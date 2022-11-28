28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Park halindeki aracı çalarak kayıplara karıştılar

Park halindeki aracı çalarak kayıplara karıştılar

Hatay’da iki şüpheli şahıs, öğle saatlerinde park halinde olan bir aracı çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameraya yansıdı. 

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:34
Takip Et

Hatay’da aracı gündüz vakti çaldılar

Park halindeki aracı çalarak kayıplara karıştılar
+
Aa
-

Hatay’da gündüz vakti 2 şahıs, araç çalarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Antakya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sabit Bekler, oğlundan emanet aldığı 31 BB 854 plakalı Fiat marka aracı evinin önüne park etti. Öğle saat 12.00 sıralarında iki şüpheli, aracı zorlayarak açtı, çalıştırdıkları arabayı hiçbir şey yokmuş gibi götürdü. Gündüz çalınan arabanın bir an önce bulunmasını isteyen Bekler, mağdur olduğunu söyledi.

Olayla ilgili bilgi veren Sabit Bekler, “Aracı her zaman aynı yere park ederim. Son 2 aydan beri de aynı yerde duruyordu. Öğlen aracı park yerinden çalmışlar. Ben mağdur oldum, aracımı nasıl ne şekilde bulabileceğimi de bilmiyorum. Araba benim de değil, çocuğuma emanet edilmişti. Çocuğum da bana bıraktı. Ben aracın çalındığını akşam saat 20.00 sularında fark ettim. Hemen emniyet ekiplerimize giderek ihbarda bulundum. Ben devletime, polisime güveniyorum” dedi.

Çevre esnafından Mehmet Aksoy ise arabanın çalındığını gördüğünü, 2 gencin aracı zorladığını ancak onların sandığı için dikkat etmediğini dile getirdi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
2
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
6
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
7
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
﻿Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
﻿Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 akademik personel alacak
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 akademik personel alacak
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 akademik personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel alacak
﻿Kovid-19 kısıtlamaları hangi hastalığı artırdı
﻿Kovid-19 kısıtlamaları hangi hastalığı artırdı
﻿Kovid-19 kısıtlamaları hangi hastalığı artırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.