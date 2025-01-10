Hatay’da aranan 3 firari tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalarda; gece vakti silahla yol kesmek suretiyle konutta, işyerinde ve eklentilerinde yağma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan A.B. adlı şahıs Arsuz Cumhuriyet Mahallesi'nde, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 10 ay 40 gün hapis cezası bulunan H.K. ile açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.U. adlı şahıslar İskenderun ilçesinde yakalandılar.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.