Hatay’da aranan 6 firari tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay’da aranan 6 firari tutuklandı

Hatay ve 3 ilçede yoğun aramala çalışmaları sonuç verdi. Çeşitli suçları nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

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İşledikleri hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama, silahlı yağma, şiddet, tehdit, yardım ve yataklık suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan Z.O., M.D., E.O., S.O., A.A. ve A.K. adlı 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da aranan 6 firari tutuklandı

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Hatay’da aranan 6 firari tutuklandı
Hatay’da aranan 6 firari tutuklandı