﻿Freni arızalanan kamyonun yaptığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay Arsuz'da bir kamyon freni arıza yapınca, trafik ışıklarında bekleyen kamyona ve iki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan binaların enkazlarının kaldırılması çalışmalarında kullanılan 49 yaşındaki Y.D. yönetimindeki kamyon, İskenderun-Arsuz kara yolu Nardüzü Mahallesi'nde seyir halindeyken trafik ışıklarında bekleyen bir kamyona ve iki otomobile çarptı.

Kaza sonrası sıkıştığı kamyondan çıkarılan Y.D. ile diğer araçtaki 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. (AA)