Hatay'da 'aşk' cinayeti: 5 kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

2 Eylül'de Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki yabancı uyruklu H.H., bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattıkları geniş çaplı soruşturma kapsamında kısa sürede önemli ipuçlarına ulaştı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, cinayetin H.H.'nin eski kız arkadaşının yakınları tarafından işlendiği belirlendi.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak M.S.H., H.H.G., Z.M., A.U. ve E.A.A. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri, cinayetin işleniş şekli ve motive hakkında daha detaylı bilgi edinmek için çalışmalarını sürdürüyor.