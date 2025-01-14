Hatay'da aynı sokakta 3. kaza

Kaynak: İHA

Hatay'da bir mahallede sık sık kazalar yaşanıyor. Dar yolda yapılan 3 kaza kameralara yansırken, vatandaşlar isyan ediyor.

Hatay İskenderun ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde sık sık kazaların yaşandığı sokakta son olarak bir araç; park halindeki motosiklete ve araca çarparak durabildi.

aw369799-01.jpg

Arka arkaya 3 kazanın yaşandığı sokakta yaşanan kazalar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölge esnafından 36 yaşındaki Suat Kekeç, "Buradaki kazaların çoğu dikkatsiz sürücülerden dolayı yaşanıyor.

aw369799-02.jpg​​​​​​​

Caddeler birbirine çok yakın olduğu için iki sürücü de yol benim hakkım diye düşünüyor ve bu yüzden kazalar yaşanıyor. Bu sokağa çözüm bulunmasını istiyoruz.

aw369799-03.jpg​​​​​​​

Kazaların olmasına sebebiyet veren diğer unsur da sağ ve sol şeritlere araba park etmeleri" ifadelerini kullandı.

aw369799-04.jpg

Son Haberler
Abdullah Avcı Süper Lig ekibine gidiyor
Abdullah Avcı Süper Lig ekibine gidiyor
Finlandiya’da enflasyon geriledi
Finlandiya’da enflasyon geriledi
Yasa dışı bahis reklamından tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz hakkında flaş gelişme
Yasa dışı bahis reklamından tutuklanmıştı! Kerimcan Durmaz hakkında flaş gelişme
Karaciğer dostu üç besin ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı
Karaciğer dostu üç besin ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı
Nihat Kahveci isyan etti: 25 sene daha şampiyon olamazlar
Nihat Kahveci isyan etti: 25 sene daha şampiyon olamazlar