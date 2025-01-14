Hatay'da aynı sokakta 3. kaza

Hatay İskenderun ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde sık sık kazaların yaşandığı sokakta son olarak bir araç; park halindeki motosiklete ve araca çarparak durabildi.

Arka arkaya 3 kazanın yaşandığı sokakta yaşanan kazalar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölge esnafından 36 yaşındaki Suat Kekeç, "Buradaki kazaların çoğu dikkatsiz sürücülerden dolayı yaşanıyor.

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Caddeler birbirine çok yakın olduğu için iki sürücü de yol benim hakkım diye düşünüyor ve bu yüzden kazalar yaşanıyor. Bu sokağa çözüm bulunmasını istiyoruz.

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Kazaların olmasına sebebiyet veren diğer unsur da sağ ve sol şeritlere araba park etmeleri" ifadelerini kullandı.