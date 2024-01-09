Hatay'da bir annenin dinmek bilmeyen evlat acısı! Depremde kızı can vermişti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler, son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da, deprem sonrası ortaya çıkan hikayeler yürek burkuyor.

Depreme, Hatay'ın Antakya ilçesinde babasının teyzesi olan Fethiye Keklik’in evinde yakalanan 16 yaşındaki Nuran Aksoy, misafirliğe gittiği evde çöken binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti.

"EVİMİN YARISI YIKILDI"

Depremde evinin ağır hasar aldığını fakat yıkılmadığını söyleyen anne Aksoy, "6 Şubat’ta uyuyordum, çocuklar için okula kalktım. Baktım daha saat çok erken. Tekrardan uyumak istedim, o anda sarsıntı oldu. Sıçradım kalktım, hemen kızım da kalktı. Eşimi dürttüm, uyandırdım. Öyle bir şiddetle salladı ki neye uğradığımızı şaşırdık. Evimin yarısı yıkıldı, 2 odam sağlam kaldı. Yaralanma olmadı" diye konuştu.

"RABBİMİN TAKDİRİ BÖYLEYMİŞ"

Aksoy, "Biz o gün kurtulduktan sonra eşimin teyzesine koştuk. Kızım o gün orada misafirlikteydi. Kızımı çok çağırdım, okulu olduğunu söyledim. O kadar ısrar etmeme rağmen gelmedi. Enkazdan sağ kurtulduk ama sabah gidip binayı gördüğümüzde dünyamız başımıza yıkıldı. 11 gün enkazın başında bekledik. 2 kat üstüne yıkılmıştı. Eşimin teyzesinin ailesi enkazda kalmıştı. Gitmemiş olsaydı, belki de yaşayacaktı. Çok diyorum gitmeseydi ama rabbimin takdiri böyleymiş" dedi.

EVE GİTMEK İSTEMEMİŞ

Evladı ve torunlarıyla birlikte Nuran'ın da vefat ettiğini belirten Fethiye Keklik, deprem olduğu gün Nuran Aksoy'un kendilerinde misafir olduğunu, oğlunun doğum gününü kutladıklarını ifade etti. Keklik, Aksoy'a git demelerine eve dönmediğini ve 'ben burada kalacağım' dediğini belirtti.