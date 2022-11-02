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Hatay'da bir erkek, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu evini ateşe verdi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu evini ateşe veren kişi yakalandı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 00:45
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Hatay'da bir erkek, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu evini ateşe verdi

Hatay'da bir erkek, eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu evini ateşe verdi
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Atatürk Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 4'üncü katından yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 37 yaşındaki A.H. belirlenemeyen nedenle eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu sırada evini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından polis ekiplerince anne ve 3 çocuğu kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, A.H. gözaltına alındı.

Tedbir amacıyla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

Hatay'da eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu evini ateşe verdi

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