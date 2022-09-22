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Hatay'da böcek toplayan kişiye 109 bin lira para cezası

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yasa dışı şekilde böcek toplayan yabancı uyruklu şahsa 109 bin lira para cezası kesildi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:32
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Hatay'da böcek toplayan kişiye 109 bin lira para cezası

Hatay'da böcek toplayan kişiye 109 bin lira para cezası
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Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kale Mahallesi'nde yaya olarak yolda seyreden şüpheli şahsı durdurdu.

Macaristan uyruklu olduğu belirlenen Z.Z. (55) adlı şahsın sırt çantasında yapılan aramada, çanta içerisinde topladığı böcekleri saklamada kullandığı 5 adet camlı kafes ve 3 adet küçük ahşap sepet, 3 tüp kimyasal madde ile içerisinde böcek ve bitki bulunan 3 şişe sıvı, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet kafa lambası, 1 adet el teleskobu ve 2 adet bıçak bulundu.

Araştırma izni olmadığı belirlenen Macaristan uyruklu Z.Z. biyoloji öğretmeni olduğunu böcekleri ülkesine götürüp inceleme yapmak üzere topladığını iddia etti.

Böcekler tekrar doğaya bırakılırken şahsa biyokaçakçılık kanununa muhalefet suçundan 109 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: İHA

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