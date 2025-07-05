Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi işledikleri çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk olunan şahıslardan 5'i tutuklandı.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada çeşitli suçları nedeniyle hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Kasten yaralama suçundan aranan İ.E.U., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.K.,vergi usul kanuna muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan H.İ. ve M.S., cebir tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan K.K., hırsızlık suçundan yakalama emri bulunan M.K. adlı şahıslar İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındılar.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K. ise serbest bırakıldı.

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

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