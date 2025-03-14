Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tekkoz mevkisindeki orman yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman yangınına 7 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı,1 greyder, 1 kepçe, itfaiye arazözü ve 4 su tankeri ile müdahale eden ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.