Hatay’da Cumhuriyet'in 100. yılında denizde 123 metre Türk Bayrağı açıldı

Hatay’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sarı Zeybekler Derneği “Denizde 123 metre Türk Bayrağı Akdeniz Rekoru” denemesi yaptı. İskenderun Kaymakamlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda, İskenderun sahilinde denizde 123 metre Türk Bayrağı açtı. İskenderun Körfezindeki, deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile çok sayıda tekne, yelkenli ve kayıklar kortej oluşturarak İskenderun sahiline geldi.

YENİ BİR REKOR KIRDILAR

Daha sonra deniz yüzeyinde 30 profesyonel yüzücü tarafından Türk Bayrağı açarak saygı duruşunda bulunuldu. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İskenderun’da yeni bir rekor yaptıklarını söyleyen Dernek Başkanı Nevzat Kurt, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 1923 yılı anısına 123 metre kare Türk Bayrağı açarak yeni bir rekor kırdık. Depremde şehit olan canlarımıza da armağan etmek istiyoruz. Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun rekorumuz” dedi.

Etkinliği ellerindeki Türk Bayraklarıyla marşlar söyleyerek izleyen çevredekiler de alkışlarla destek verdi.