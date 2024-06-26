Hatay'da dağdan kopan kaya parçası evin bahçesine düştü

Kaynak: AA
Hatay'da dağdan kopan kaya parçası evin bahçesine düştü

Hatay'ın Defne ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'ndan kopan bir kaya parçası bir evin bahçesine düştü.

Dursunlu Mahallesi'nde, kayanın düştüğü bahçeye ait 2 ağaç zarar gördü.

Olayı anlatan Selim Altınöz, AA muhabirine, yeğenleriyle birlikte bahçedeki meyveleri toplarken kaya parçasının düştüğünü belirtti. "Sesle birlikte irkildik, korktuk ve hızla kaçmaya çalıştık. Kaya parçası yakınımıza düşmeden önce panikle kaçtık, hala şoktayız" dedi.

Bahçe sahibi Selahattin Altınöz ise olayın etkisi altında olduklarını söyleyerek, yaralanma veya ölüm olmamasının büyük teselli olduğunu dile getirdi. Altınöz, "Kardeşim ve yeğenlerimle birlikte kayanın düştüğü yerde çalışırken, adeta gökten kaya düştü. Eğer birkaç metre daha yakınımıza düşseydi, trajik sonuçlar doğurabilirdi. Şu anda büyük bir korku içindeyiz" şeklinde konuştu.

Olayın ardından CİMER üzerinden şikayette bulunduklarını belirten Altınöz, yetkililerden olumlu geri dönüş aldıklarını sözlerine ekledi.

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