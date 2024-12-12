Hatay’da DEAŞ ve El Kaide terör örgütü üyelerine operasyon: Tutuklamalar var

Kaynak: İHA
Hatay’da DEAŞ ve El Kaide terör örgütü üyelerine operasyon: Tutuklamalar var

Hatay'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde DEAŞ ve EL Kaide terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen şahısların faaliyette bulunduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine ekipler şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda; H.E., T.A., S.E. ve M.M. isimli 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

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