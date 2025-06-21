Hatay'da dehşet: Eşini ve kızını av tüfeğiyle katletti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hatay'da dehşet: Eşini ve kızını av tüfeğiyle katletti!

Hatay'da 12 yaşındaki kızı İrem'i av tüfeğiyle öldürmüştü. 45 yaşındaki eşi Feryal İ.'de yaralanmıştı hastanede 6 gün süren mücadelenin ardından hayatını kaybetti.

Olay, 14 Haziran'da Altınözü ilçesindeki Babatorun Mahallesi'nde, 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan İ., evde bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı ve eşine av tüfeğiyle ateş etti.

Hatay'da dehşet: Eşini ve kızını av tüfeğiyle katletti!

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İrem İ.'nin öldüğü belirlendi ve cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Hasan İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Hatay'da dehşet: Eşini ve kızını av tüfeğiyle katletti!​​​​​​​

Olayda yaralanan anne Feryal İ. ise tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Feryal İ.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

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