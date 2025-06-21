Hatay'da dehşet: Eşini ve kızını av tüfeğiyle katletti!​​​​​​​

Olay, 14 Haziran'da Altınözü ilçesindeki Babatorun Mahallesi'nde, 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan İ., evde bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı ve eşine av tüfeğiyle ateş etti.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İrem İ.'nin öldüğü belirlendi ve cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Hasan İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

​​​​​​​

Olayda yaralanan anne Feryal İ. ise tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Feryal İ.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

9 yaşındaki Yasemin'i katletmişti! 17 yaşındaki kuzenin planı ortaya çıktı

Halay çekerken katledilmişti! Acılı anne 4 yıllık husumette kanlı infazı anlattı

Üniversiteli gencin kahreden ölümü! Ameliyatı yapan doktor hakkında korkunç iddialar...