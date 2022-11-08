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Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı  

 Hatay’ın Payas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 18:20
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Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı  

Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı  
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Alınan bilgiye göre, Payas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren demir çelik üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 
Patlamanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın şiddeti ile fabrikadan kopan demirler yol kenarında park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu. 

Patlama sırasında yaralanan 5 işçi, 112 sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

                              

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