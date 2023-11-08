Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama. Çok sayıda yaralı var

Olay, İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana geldi. İddiaya göre, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralandı.
Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekibi sevk edildi.
9 işçinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde, 4'ünün ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, 2 işçinin entübe edildiği öğrenildi.
PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Patlama anı görüntüleri ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda yaklaşık 2 ay önce meydana gelen başka bir patlamada da 4 işçi yaralanmıştı.