Olay, Arsuz ilçesine bağlı Çetillik Mahallesi’nde meydana geldi. Demir korkuluklar arasına giren yavru köpek, sıkışarak mahsur kaldı.
Durumu fark eden vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği zarar vermeden kurtarmak için çalışma başlattı.
Demir kesme makinesi yardımıyla yapılan dikkatli müdahale sonucu yavru köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.