Hatay'da deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da deprem

Kandilli Rasathanesi, Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık mahallesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.37 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Mağaracık mevkiinde gerçekleşen deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem bölge halkı tarafından hissedilirken, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

SAMANDAĞ - MAĞARACIK

Hatay ilinin Samandağ ilçesine bağlı bir mahalle olan Mağaracık, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile mahalle olmuştur.

Mahallenin nüfusu 4.422'dir.

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