Hatay'da deprem (7 Mart 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da deprem (7 Mart 2025)

Son dakika... Son dakika... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 09.45'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Hatay'da saat 09.45'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kırıkhan ilçesindeki depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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