Hatay'da deprem sonrası toz ve hava kirliliği çalıştayı

Mehmet Burğaç / Hatay / Yeniçağ

Çalıştay da öne çıkan başlıklar şunlardı, deprem sonrası oluşan asbest tehlikesi ve sürecinde oluşan tozun insan sağlığı doğa sağlığı açısından olumsuzlukları dile getirildi, verilen bilgilerde Dünya sağlık örgütünün belirlemiş olduğu hava kirliliğinin deprem sonrası Hatay'da 7 kat fazla olduğu yapılan araştırmalarda öne çıkmış oldu, buna maruz kalan tüm insanların çeşitli rahatsızlıklara yakalandığı ve gelecek nesillerimizi tehdit altına aldığı önemi vurgulanarak, devlet kurumlarının tedbir almada yetersiz kaldığı ve bu durumun hala devam ettiğini ilgili kurumların tedbir almadığı, Hatay'da bulunan hava kirliliğine ölçüm cihazlarının depremin ardından çalışmaz halde olduğu ve kaldırıldığı öneminin altını çizildi.

Bu konuda önlem almayan ilgili kurumların anayasal suç işlediği vurgulanarak yasal olarak ilgili kurumlarla hukuk mücadelesi verileceği ifade edildi.

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Profesör Doktor Gamze Varol ve uzman Doktor Orbay Utku seren'ın yaptığı sunum çok değerliydi. Tamamen istatik verilere ve çevreden alınan verilere dayalı yapılan sunum, bu bölgede yaşayan tüm yaşam formlarının tehdit altında olduğu önlem alınmazsa ileriki zamanlarda daha vahim sonuçlar doğuracağı açıklamalarına yer verildi.