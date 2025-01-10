Hatay'da deprem. "Uğultu gibi ses geldi" (10 ocak 2025)

AFAD verilerine göre Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yayladağı ilçesi olan deprem, çevre illerde ve Suriye'de de hissedildi.

Depremi hisseden Mehmet Çelik Yürek, "Dükkanda oturuyordum. Bir uğultu gibi ses geldi ve geçti. 6 Şubat'ı anımsatıyor. 6 Şubat yaklaşınca tedirgin oluyoruz" dedi.

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"DEPREM GERİ GELDİ"

Depremi unuttuklarını ama geri hatırladıklarını ifade eden Mehmet Koşar, "Depremi unuttuk sandık ama geri geldi. Bu deprem tekrardan 6 Şubat gecesini hatırlattı" ifadelerini kullandı.

HATAY VALİLİĞİN’DEN İLK AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, Yayladağı ilçesinde meydana gelen 4.0'lık deprem sonrası kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.3 kilometre derinliğinde olan deprem kentte hissedildi.

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "10.01.2025 Cuma saat 07.08'de AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.