Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde Hatay’da 16 kilise hasar gördü. Depremden beri ibadetlerini yapamadığını belirten cemaat, restorasyon ve tadilat beklediklerini bildirdi.

KAYNAK: DHA
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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da hasar gören binlerce yapının arasında 16 kilise de yer aldı. İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Yusuf Tabaş, bu kiliselerin hiçbirinde ibadet yapılamadığını söyledi.

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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 2

Vakfa ait kilisenin 1872 yılında Ermeni ustalar ve cemaatin yardımlarıyla inşa edildiğini anlatan Tabaş, "Depremle birlikte kilisemiz de hasar gördü. İç yapısı çok bozulmamış gibi görünse de yer yer çatlaklar ve zeminde bazı çatlamalar mevcut. Kilisenin ortasında bulunan iki sunak yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak restore edilmesi için başvurularda bulunduk, bekliyoruz" dedi.

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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 3

“BÜTÜN KARDEŞLERİMİZLE HEP BERABERİZ”

Anadolu Ermeni Kiliseleri Sorumlusu, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi ve Samandağ Vakıflı Ermeni Kilisesi Pederi Avedis Tabaşyan ise şöyle konuştu:

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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 4

"Kırıkhan kilisemiz maalesef yıkıldı. Antakya'da, Altınözü'nde, Samandağ'da, Vakıflı köyünde, Arsuz ve İskenderun'daki mevcut kiliselerimizin hepsi de zarar gördü. Vakıflı köyündeki kilisede tadilat yapılıyor. Hemen hemen hepsi yıkıldı ve hiçbir şekilde ibadet yapılmamakta.

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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 5

Aslında önemli olan o çalışmaların bir an önce işleme sunulması, tarihi eserlerin bir an önce ayağa kaldırılması. Biz devlet büyüklerimizden bununla ilgili çalışmaları bekliyoruz. Sağ olsunlar ilgilenenler çok ama günü geçtikçe bunların sıkıntısını yaşıyoruz.

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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 6

Sadece kiliseler değil, tüm ibadethanelerin bir an önce ayağa kaldırılması için biz dualarda bulunuyoruz. Bu ibadethanelerin ayağa kalkması cemaatlerin bir araya gelmesi demektir. Tüm çabalarımız, bu bölgenin bir an önce ayağa kalkması.

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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 7

Özellikle Malatya, Elazığ ve Sivas'ta cemaat köylerimiz var. Malatya'da yaşanan deprem, oradaki cemaatlerimize de zarar verdi, kiliselerimiz hasar gördü. Kimse birbirine ayırt etmeksizin, herkes kendisiymiş gibi görüp birbirine destek olmaya çalışıyor. Bütün kiliselerimiz, bütün kardeşlerimizle hep beraberiz."

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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 8
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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 9
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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 10
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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 11
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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 12
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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 14
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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 15
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Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü 16
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