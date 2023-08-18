Hatay’da depremde 16 kilise hasar gördü

Vakfa ait kilisenin 1872 yılında Ermeni ustalar ve cemaatin yardımlarıyla inşa edildiğini anlatan Tabaş, "Depremle birlikte kilisemiz de hasar gördü. İç yapısı çok bozulmamış gibi görünse de yer yer çatlaklar ve zeminde bazı çatlamalar mevcut. Kilisenin ortasında bulunan iki sunak yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak restore edilmesi için başvurularda bulunduk, bekliyoruz" dedi.