Hatay'da depremzedeler için moral konseri düzenlenecek

Dayanışma Gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla yıkıma ve ölüme yol açtığı Hatay’da moral konseri düzenleyecek. Konserde Cengiz Bozkurt ve Erdal Güney sahne alacak.

Hatay'da depremzedeler için moral konseri düzenlenecek

Dayanışma Gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla yıkıma ve ölüme yol açtığı Hatay’da yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Hataylılara moral olması için saat 17.00’da Uğur Mumcu Meydanı’nda konser düzenlenecek. Konserde Erdal Güney ve Cengiz Bozkurt sahne alacak. Konserde “Hatay’ı yeniden kuracağız. Kaybettiğimiz canlar için rüzgar güllerimiz umut ile dönecek” mesajı verilecek.

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