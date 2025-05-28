Hatay'da dev operasyon! 1 haftada 65 kaçak göçmen yakalandı

HATAY / MEHMET BURGAÇ

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında 17 Mayıs 2025 - 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde 4 farklı noktada durdurulan 4 farklı araçta ve Yayladağı sınır bölgesinde yapılan aramada;

Üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 65 göçmen şahıs tespit edilmiştir. Olayların 8 şüphelisi yakalanmış, 6’sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiş diğerleri hakkında ise adli işlem yapılmıştır. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.Ayrıca olaylarda kullanılan araçlara el konularak 187.735 TL idari para cezası uygulanmıştır.