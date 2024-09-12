Hatay’da eğitim krizle başladı, öğretmen ve öğrenciler sokakta kaldı!

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Kahramanmaraş depremleriyle yerle bir olan Hatay’da barınma sorunu nedeniyle öğrenciler eğitim öğretim hayatına sıkıntılarla başladı.

Deprem sonrası barınma krizinin devam ettiği Hatay’da yüz yüze eğitime geçiş kararı tepkilere yol açtı. Depremin ardından evleri yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen binlerce öğrenci ve akademisyen, güvenli bir barınma yeri bulmakta zorlanıyor.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE BELİRSİZLİK HAKİM

Öğrencilere KYK yurtlarına yüz yüze başvuru mecburiyeti getirilmesi ve evraklar istenmesi gençlerin zorunlu göç ettikleri şehirden Hatay’a akademik takvimin başlama tarihinden önce de gelmesini zorunlu kılıyor. Derslerin başlamasına haftalar varken başvuru konuda yetkililer net bir açıklama yapmış değil. Özellikle başvuru tarihi ve öğrencilerin kabul edilmemesi durumunda barınma sorununun nasıl çözüleceği konusu belirsizlik taşıyor.

BÖLGEDEN GÖÇ ZORUNLU HALE GELDİ

Öğretim üyeleri ve diğer üniversite çalışanları, ders vermek ve akademik faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çekeceklerini aynı zamanda kişisel yaşamlarını düzenlemekte de zorlanacaklarını dile getiriyor. Özellikle çocuklu ailelerin geçici barınma yerlerinde uzun süre yaşamak zorunda kalması, yıkılan konutların söz verildiği gibi bir yılda teslim edilmemesi, yıkılan altyapı ve azalan yaşam alanları bölgeden göçü de beraberinde getiriyor.

“EVLERİMİZ YIKILDI, BARINMA YERİMİZ YOK”

Birçok öğrenci, sosyal medya platformlarında ve çeşitli mecralarda mağduriyetlerini dile getirerek yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor. Özellikle depremden sonra evlerini kaybeden öğrenciler, Hatay’da eğitimlerine devam edebilmek için uygun barınma yerleri bulamadıklarını ifade ederek üniversitenin yüz yüze eğitime geçiş kararının aceleci ve bölgedeki gerçekliklerle uyumsuz olduğunu belirtti. "Evlerimiz yıkıldı, bir barınma yerimiz yok. Böyle bir ortamda yüz yüze eğitime nasıl devam edeceğiz?" şeklindeki sorular, öğrencilerin yaşadığı çaresizliği özetliyor. Bazı öğrenciler, çevrimiçi eğitimin devam etmesi gerektiğini savunurken, diğerleri geçici olarak başka illerde eğitimlerini sürdürebilecek çözümler arıyor.

“EĞİTİMDE AKSAKLIKLARA NEDEN OLACAK”

Deprem sadece öğrencileri değil, akademisyenleri de derinden etkiledi. Hatay'da görev yapan birçok öğretim üyesi, barınma sorunları nedeniyle işlerine devam etmekte zorlanıyor. Evleri hasar gören ya da tamamen yıkılan öğretim üyeleri, üniversitedeki derslerine katılmak için ya geçici konaklama yerlerinde kalmak zorunda ya da büyük bir ulaşım ve lojistik zorluğu yaşıyorlar. Akademik çalışmaların da bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirten öğretim üyeleri, "Öğrencilerimizin ve bizlerin barınma sorunları çözülmeden yüz yüze eğitime geçilmesi, eğitimde ciddi aksaklıklara yol açacak" diyerek duruma tepki gösteriyorlar.

“KARAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Öğrenciler ve akademisyenler, yetkililere barınma ve eğitim konusunda acil ve kalıcı çözümler üretilmesi için çağrıda bulunuyor. Bölgedeki geçici konutların artırılması, öğrenci yurtlarının kapasitesinin genişletilmesi ve yüz yüze eğitime geçiş kararının gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

“EĞİTİM ESNEK MODELLERLE SÜRDÜRÜLMELİ”

Uzmanlar, bölgede hala süregelen yıkımın etkilerinin giderilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu ve bu süreçte eğitimin daha esnek modellerle devam etmesinin hem öğrenciler hem de akademik kadro için daha sağlıklı olacağını belirtiyorlar. Özellikle çevrimiçi eğitim modelleri ve geçici çözümler, bu süreçte eğitimin sürdürülebilirliği açısından en uygun seçenekler olarak öne çıkıyor.