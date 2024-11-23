Hatay'da elektrik kablolarından çıkan patlama korkuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da elektrik kablolarından çıkan patlama korkuttu

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik kablosu, aniden yanmaya başladı. Kablonun yanmasıyla patlama meydana geldi. Kablodan alevler çıktığını gören vatandaşlar koku dolu anlar yaşadı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden ötürü elektrik kablosunda patlama oldu. Yanmaya başlayan kablo kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. Durumu gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdiler.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kabloda çıkan yangını söndürdü. Mahalle kablonun yanmasından dolayı bir süre elektriksiz kaldı. kablodaki patlama kameraya yansıdı.

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Kablonun araçlara yakın bir noktada alev aldığını belirten Muhtar Yusuf Alkaya, "Mahalle sakinleri beni arayarak elektrik kablolarını yandığını haberini verdi. Hemen olay yerine geldim. Olay yerine gelince itfaiye ekipleri ve yetkilileri aradım. Ekipler gelerek gerekenleri yaptılar. Yanan kabloları değiştirdiler. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ama burada araçlarımız yanabilirdi. Son anda araçlarımızı buradan kaldırmasaydık araçlarımız yanardı. Yetkililerin mahallemize gelip keşif yapmalarını istiyoruz. Elektrik direkleri veya kablolarla ilgili ağırlık varsa yeni direkler veya trafolar koyalım. Bir ağırlık olmasın. Son anda yetişmeseydik araçlarımız yanabilirdi" ifadelerini kullandı.

Hatay'da elektrik kablolarından çıkan patlama korkuttu

Hatay'da elektrik kablolarından çıkan patlama korkuttu

Hatay'da elektrik kablolarından çıkan patlama korkuttu

Hatay'da elektrik kablolarından çıkan patlama korkuttu

Hatay'da elektrik kablolarından çıkan patlama korkuttu

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