Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, emekli öğretmen Bestami İnanç'ın yaşadığı Yeşil Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki evinden koku geldiğini fark eden komşuları 112'yi aradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri eve girdiklerinde, İnanç'ı hareketsiz buldu.

İnanç'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, cenazesini Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürdü.

61 yaşındaki İnanç'ın neden öldüğü araştırılıyor. (İHA-AA)