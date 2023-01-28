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Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 21:07
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Hatay'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, emekli öğretmen Bestami İnanç'ın yaşadığı Yeşil Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki evinden koku geldiğini fark eden komşuları 112'yi aradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri eve girdiklerinde, İnanç'ı hareketsiz buldu.

İnanç'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, cenazesini Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürdü.

61 yaşındaki İnanç'ın neden öldüğü araştırılıyor. (İHA-AA)

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