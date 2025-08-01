Hatay'da eş zamanlı arama! Emniyet olayın faillerini kıskıvrak yakaladı

HATAY / HALİT İRİ

Hatay Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan İlçesinde 23.07.2025 tarihinde gerçekleşen Tehtid - Mala Zarar Verme bir iş yerine ateş edilmesi olayına ilişkin çalışma yapıldı.

Hatay Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kırıkhan İlçesinde 23.07.2025 tarihinde gerçekleşen Tehtid - Mala Zarar Verme bir iş yerine ateş edilmesi olayına ilişkin yapılan çalışmalarda olayın şüphelilerinin N.P., O.B.Ö. ve H.B.T. isimli şahıslar olduğu tespit edildi ve 30.07.2025 günü eş zamanlı olarak şahısların bulunabileceği adresler ve eklentilerinde yapılan aramada; şarjöre basılı 14 adet fişek ve tüfek ele geçirildi. N.P., O.B.Ö. ve H.B.T. yakalanarak gözaltına alındı. H.B.T. ile yapılan mülakatta olayda kullanılan tabanca, 4 fişek(7x65) ve 1 pompalı(olaydan bağımsız) ele geçirildi. 31.07.2025 günü Adliyeye sevk edilen N.P. ve O.B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.B.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.