Hatay’da esrarengiz olay! Araçta başından vurulmuş halde bulundu

Hatay'da araç içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulunan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Dörtyol ilçesi Dörttaş sahilinde yaşandı. Sahilde park halinde bulunan 31 KK 303 plakalı Fiat marka aracın içerisinden gelen silah sesi sonrası vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsı başından yaralı halde bulan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şahsın 39 yaşındaki H.S. olduğu tespit edildi. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.