Hatay’da evde baygın halde bulunan anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti; baba ile oğlu tedavide

Olay, saat 15.00 sıralarında Cebike Mahallesi’nde 3 ay önce yapımı tamamlanan, depremzedelerin yaşadığı toplu konutlarda meydana geldi.

G11 Blokun ikinci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Aileden kimsenin kapıyı açmaması üzerine eve giren ekipler, Emrah (43), eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü’yü (5) baygın halde hareketsiz yatarken buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan aileden, anne Kader ile çocukları İsmail Ege ve Elif Bilge Kökçü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı.

Anne ve çocuklarının cansız bedeni, ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Tedavisi süren baba ve oğlunun hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cebike Mahalle Muhtarı Mahmut Dağlıoğlu, ailenin yakınları tarafından haber alınamayınca eve girilerek kontrol edildiğinde, acı manzarayla karşılaştıklarını söyledi.