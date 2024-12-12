Hatay’da evde baygın halde bulunan anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti; baba ile oğlu tedavide

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hatay’da evde baygın halde bulunan anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti; baba ile oğlu tedavide

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yakınlarının haber alamaması üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği dairede 5 kişi baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan aileden anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ile oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor. Ekipler, ailenin doğal gaz veya gıda zehirlenmesi geçirdiği üzerinde duruyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cebike Mahallesi’nde 3 ay önce yapımı tamamlanan, depremzedelerin yaşadığı toplu konutlarda meydana geldi.

hatayda-evde-baygin-halde-bulunan-anne-466686-137949.jpg

G11 Blokun ikinci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Aileden kimsenin kapıyı açmaması üzerine eve giren ekipler, Emrah (43), eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü’yü (5) baygın halde hareketsiz yatarken buldu.

hatayda-evde-baygin-halde-bulunan-anne-466684-137949.jpg

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan aileden, anne Kader ile çocukları İsmail Ege ve Elif Bilge Kökçü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

hatayda-evde-baygin-halde-bulunan-anne-466685-137949.jpg

Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı.

hatayda-evde-baygin-halde-bulunan-anne-466681-137949.jpg

Anne ve çocuklarının cansız bedeni, ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

hatayda-evde-baygin-halde-bulunan-anne-466683-137949.jpg

Tedavisi süren baba ve oğlunun hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

hatayda-evde-baygin-halde-bulunan-anne-466682-137949.jpg

Cebike Mahalle Muhtarı Mahmut Dağlıoğlu, ailenin yakınları tarafından haber alınamayınca eve girilerek kontrol edildiğinde, acı manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

Son Haberler
Avrupa Ligi'nin sefiri Yunus Akgün sahnede! Galatasaray Malmö karşısında önde
Avrupa Ligi'nin sefiri Yunus Akgün sahnede! Galatasaray Malmö karşısında önde
Başakşehir, Heidenheim karşısında ilk yarıyı 2- 0 önde kapadı
Başakşehir, Heidenheim karşısında ilk yarıyı 2- 0 önde kapadı
Konferans Ligi'nde Djurgården, Víkingur'u 2-1 yendi
Konferans Ligi'nde Djurgården, Víkingur'u 2-1 yendi
Hatay’da evde baygın halde bulunan anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti; baba ile oğlu tedavide
Hatay’da evde baygın halde bulunan anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti; baba ile oğlu tedavide
Chelsea Astana'yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
Chelsea Astana'yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi