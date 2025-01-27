Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsünde bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Akın E. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö., Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö.'ye (18) çarptı.

Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Muhammet Akın E. ve yayalar yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Emine Ö., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emine Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var

Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var

Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var

Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var

Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var

Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var

Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var

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