Hatay’da feci kaza! Motosiklet yayalara çarptı: Yaralı var

Kaza, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Akın E. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö., Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö.'ye (18) çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Muhammet Akın E. ve yayalar yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Emine Ö., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emine Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.