Hatay’da fenomen takipçisinin artmasını künefe dağıtarak kutladı

Antakya ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Abdullah Gencer, memleketinde çektiği görüntüleri paylaştı. Tebessüm ettiren görüntüleriyle Türkiye'nin bir çok noktasından takipçisi bulunan Gencer, sosyal medyada 500 bin takipçinin üzerine çıktı. Sosyal medya fenomeni Gencer, 500 bin takipçinin üzerine çıktığı için künefe ustası Nuri İmren tarafından özenle hazırlanan Hatay'ın tescilli lezzetini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Kent meydanı Köprübaşı mevkiinde 250 porsiyon künefeyi vatandaşlara dağıtan Gencer, davranışıysa takdir topladı ve memnuniyetle karşılandı.

"KUNEFEDEN YOL ÇIKTIK"

Vatandaşlara 250 porsiyon künefe dağıtan fenomen Gencer, "Sosyal medyada 507 bin takipçiye ulaştık. Takipçilerim hepsi organiktir. Buradaki insanlara 250 porsiyon künefe dağıttık. İnsanların tepkileri iyiydi. Bu etkinliğin duyurusunu sosyal medya hesabımda yapmıştım. Künefe dağıtılacağını söylemiştim. İnsanlar burada toplanmıştı. Trafikte geçen araçları durdurup sürücülere verdik. Hatay'ımızın künefesi meşhur olduğu için künefeden yola çıktık ve insanlara dağıttık" ifadelerini kullandı.

Künefe ustası Nuri İmren, Hatay'ın eşsiz lezzetini vatandaşlara tattırdıklarını dile getirerek herkesi künefenin tadına bakmaya davet etti.