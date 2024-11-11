Hatay’da fenomen takipçisinin artmasını künefe dağıtarak kutladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay’da fenomen takipçisinin artmasını künefe dağıtarak kutladı

Hatay’da sosyal medya fenomeni Abdullah Gençer, takipçi sayısının 500 bini geçmesi üzerine 250 porsiyon künefe dağıtarak kutladı.

Antakya ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Abdullah Gencer, memleketinde çektiği görüntüleri paylaştı. Tebessüm ettiren görüntüleriyle Türkiye'nin bir çok noktasından takipçisi bulunan Gencer, sosyal medyada 500 bin takipçinin üzerine çıktı. Sosyal medya fenomeni Gencer, 500 bin takipçinin üzerine çıktığı için künefe ustası Nuri İmren tarafından özenle hazırlanan Hatay'ın tescilli lezzetini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Kent meydanı Köprübaşı mevkiinde 250 porsiyon künefeyi vatandaşlara dağıtan Gencer, davranışıysa takdir topladı ve memnuniyetle karşılandı.

Hatay’da fenomen takipçisinin artmasını künefe dağıtarak kutladı

"KUNEFEDEN YOL ÇIKTIK"

Vatandaşlara 250 porsiyon künefe dağıtan fenomen Gencer, "Sosyal medyada 507 bin takipçiye ulaştık. Takipçilerim hepsi organiktir. Buradaki insanlara 250 porsiyon künefe dağıttık. İnsanların tepkileri iyiydi. Bu etkinliğin duyurusunu sosyal medya hesabımda yapmıştım. Künefe dağıtılacağını söylemiştim. İnsanlar burada toplanmıştı. Trafikte geçen araçları durdurup sürücülere verdik. Hatay'ımızın künefesi meşhur olduğu için künefeden yola çıktık ve insanlara dağıttık" ifadelerini kullandı.

Künefe ustası Nuri İmren, Hatay'ın eşsiz lezzetini vatandaşlara tattırdıklarını dile getirerek herkesi künefenin tadına bakmaya davet etti.

Hatay’da fenomen takipçisinin artmasını künefe dağıtarak kutladı

Hatay’da fenomen takipçisinin artmasını künefe dağıtarak kutladı

Hatay’da fenomen takipçisinin artmasını künefe dağıtarak kutladı

Hatay’da fenomen takipçisinin artmasını künefe dağıtarak kutladı

Hatay’da fenomen takipçisinin artmasını künefe dağıtarak kutladı

Son Haberler
AUZEF güz dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş
Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş
Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü
Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü
Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı
Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı
Mirketler hakkında 25 ilginç bilgi
Mirketler hakkında 25 ilginç bilgi