Hatay Emniyet Müdürlüğü, fuhuşla mücadele kapsamında 12 aparta eş zamanlı baskın düzenledi. Günlük kiralık evlerde fuhuş yaptırıldığı belirlenirken, operasyonda 5 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. İkisinin fuhuş yaptığı, üçünün vize ihlali yaptığı tespit edildi.

Fuhuşa aracılık eden bir şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dokuz kişiye toplam 23 bin 804 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltındaki kadınlar, adli işlemlerin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Yetkililer, bu tür operasyonların kentte artarak devam edeceğini belirtti. Yerel halk, denetimlerin güven artırdığını ifade ederken, apart sahiplerine de uyarı yapıldı.