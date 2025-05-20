Hatay’da gastronomi kongresi

Hatay'ın yerel değerlerini ve gastronomik zenginliğini ön plana çıkaran kongre Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve diğer iş birlikçilerin destekleriyle Antakya ilçesinde düzenlendi. Gastronomi akademisyenlerinin öncülüğünde gerçekleşen kongrede akademisyenler gastronomi alanındaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşmanın yanında Hatay'ın kendine özgü yeme-içme kültürünü sahada deneyimleme fırsatı da buldu.

Katılımcılar bölgede yer alan tarlalarda ürün hasadı yaptı, geleneksel pişirme istasyonlarında yöresel yemeklerin yapımına katıldı ve ardından akademik bildirilerini sundular. Kongrede özellikle Hatay mutfağı ve 6 Şubat deprem felaketinin yerel mutfak kültürüne etkileri odağında hazırlanan bilimsel çalışmalar dikkat çekti.

Yetkililer, kongrenin bir ilk olmasının yanı sıra gastronomi eğitiminin teorik ve pratik boyutlarını sahada buluşturarak, deneyimsel öğrenme yöntemlerinin akademiye entegrasyonunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.