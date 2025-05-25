Hatay’da gizemli olay! İş kadının aracını kurşun yağmuruna tuttular: 23 kurşunun sırrı araştırılıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hatay’da gizemli olay! İş kadının aracını kurşun yağmuruna tuttular: 23 kurşunun sırrı araştırılıyor

Hatay’da bir iş kadınının park halindeki otomobiline kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenledi. Kimliği ve nedeni henüz belli olmayan olayla ilgili saldırganlar arabayı adeta kurşun yağmuruna tuttular.

Olay, dün gece Antakya ilçesi Akasya Mahallesi 143'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, güneş enerjisi ve su arıtma sistemi sektöründe firmaları bulunan Hatice Kartopu'nun boş arazide park halinde bulunan otomobiline silahla ateş açtı. Camları kırılan otomobilin kaportasına 23 mermi isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçta ve olay yerinde inceleme yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kartopu, kimseyle husumetinin olmadığını belirterek, olayın aydınlatılması için destek istedi.

Hatay’da gizemli olay! İş kadının aracını kurşun yağmuruna tuttular: 23 kurşunun sırrı araştırıyor

Hatay’da gizemli olay! İş kadının aracını kurşun yağmuruna tuttular: 23 kurşunun sırrı araştırıyor

Hatay’da gizemli olay! İş kadının aracını kurşun yağmuruna tuttular: 23 kurşunun sırrı araştırıyor

Hatay’da gizemli olay! İş kadının aracını kurşun yağmuruna tuttular: 23 kurşunun sırrı araştırıyor

Hatay’da gizemli olay! İş kadının aracını kurşun yağmuruna tuttular: 23 kurşunun sırrı araştırıyor

Hatay’da gizemli olay! İş kadının aracını kurşun yağmuruna tuttular: 23 kurşunun sırrı araştırıyor

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