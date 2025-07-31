Hatay'da göçmen kaçakçılığına geçit yok

Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da göçmen kaçakçılığına geçit yok

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 26.07.2025 tarihinde bir araç Antakya Akasya Mahallesinde deprem hasarlı bir ikamete göçmenleri indirirken yakalandı.

HATAY / HALİT İRİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 26.07.2025 tarihinde bir araç Antakya Akasya Mahallesinde deprem hasarlı bir ikamete göçmenleri indirirken yakalandı.

Araçta üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 24 göçmen şahıs tespit edilirken, olayın şüphelisi A.T. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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