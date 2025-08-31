Hatay’da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay’da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde ortaya renkli görüntüler çıktı.

Arsuz ilçesi Gözcüler sahilinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şenlikte Türk bayraklı uçurtmalar ve çizgi film karakterli uçurtmalar gökyüzünü süsledi. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş ve çocuklar katılım sağladı. Etkinlikte vatandaşlar hem Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı hem de çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

Şenliğe Adana'dan katılan 41 yaşındaki Ömer Dike, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adana'dan geldim. Hem denize girmek hem de çocuklarla birlikte uçurtma festivalinden faydalanmak için buradayım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin nice 103 yıllarını kutlamayı diliyorum. Kalabalık ve coşkulu bir ortam var, herkesin kutlamalara eşlik etmesi çok mutluluk verici. Bayrağın dalgalanması gibi hissettiriyor" dedi.

Şenlikte uçurtma uçurarak bayram sevincini paylaşan 9 yaşındaki Ümit Arslan, "Arsuz Çetillik Mahallesi'nde yaşıyorum. Yengemle geldim. Herkesin bir arada olması, birlik ve beraberliği yaşaması çok güzel. Çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.

Hatay’da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Hatay’da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Hatay’da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Hatay’da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Hatay’da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Hatay’da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Hatay’da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Son Haberler
Kendisinden haber alınamayan adamdan acı haber! Evinde ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan adamdan acı haber! Evinde ölü bulundu
Ankara’da ana su borusu patladı
Ankara’da ana su borusu patladı
Mansur Yavaş'tan TELE1'in karartılmasına tepki
Mansur Yavaş'tan TELE1'in karartılmasına tepki
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahalle yollarını yeniliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahalle yollarını yeniliyor
Trafik olmaması büyük şans oldu! Kasalar bir bir yola devrildi
Trafik olmaması büyük şans oldu! Kasalar bir bir yola devrildi