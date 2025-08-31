Hatay’da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Arsuz ilçesi Gözcüler sahilinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şenlikte Türk bayraklı uçurtmalar ve çizgi film karakterli uçurtmalar gökyüzünü süsledi. Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş ve çocuklar katılım sağladı. Etkinlikte vatandaşlar hem Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı hem de çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

Şenliğe Adana'dan katılan 41 yaşındaki Ömer Dike, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adana'dan geldim. Hem denize girmek hem de çocuklarla birlikte uçurtma festivalinden faydalanmak için buradayım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin nice 103 yıllarını kutlamayı diliyorum. Kalabalık ve coşkulu bir ortam var, herkesin kutlamalara eşlik etmesi çok mutluluk verici. Bayrağın dalgalanması gibi hissettiriyor" dedi.

Şenlikte uçurtma uçurarak bayram sevincini paylaşan 9 yaşındaki Ümit Arslan, "Arsuz Çetillik Mahallesi'nde yaşıyorum. Yengemle geldim. Herkesin bir arada olması, birlik ve beraberliği yaşaması çok güzel. Çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.