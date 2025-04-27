Hatay'da gün batımı görsel şölene sahne oldu

Kaynak: İHA

Hatay’ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler, adeta birer kartpostalı andırdı.

İlçeye bağlı Deniz Mahallesi’nde gün batımının oluşturduğu eşsiz manzara, sahil boyunca izleyenleri büyüledi.

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DENİZİN ÜZERİNDE YANSIYAN IŞIKLAR

Gün batımı sırasında denizin yüzeyinde oluşan yansımalar, doğanın sunduğu görsel şöleni daha da etkileyici hale getirdi. Renklerin gökyüzünde ve deniz yüzeyinde oluşturduğu uyum, izleyenlerin ilgisini çekti.

GÖZ KAMAŞTIRAN ANLAR OBJEKTİFLERE YANSIDI

Görsel zenginliğiyle dikkat çeken manzara, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. Gün batımının oluşturduğu göz kamaştırıcı anlar, objektiflere yansıyarak kalıcı hale geldi.

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