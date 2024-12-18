Hatay’da hafriyat kamyonu ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Hatay’da hafriyat kamyonu ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Bakras Mahallesi kavşağında yaşandı. O.D. idaresindeki 80 AAS 027 plakalı çekici, hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Hatay'da hafriyat kamyonuyla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Bakras Mahallesi kavşağında yaşandı. O.D. idaresindeki 80 AAS 027 plakalı çekici, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen çekicide bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın yoldan çekilmesiyle yol trafiğe tamamen açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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