Hatay’da hafriyat kamyonu ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'da hafriyat kamyonuyla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya - İskenderun yolu Bakras Mahallesi kavşağında yaşandı. O.D. idaresindeki 80 AAS 027 plakalı çekici, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen çekicide bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın yoldan çekilmesiyle yol trafiğe tamamen açıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.