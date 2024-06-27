Hasadı başladı tarlada kilosu 32 TL

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA / ANKA
Hasadı başladı tarlada kilosu 32 TL

Deprem bölgesi Hatay'ın Arsuz ilçesinde, çiftçiler seralarda yetiştirdikleri muzların hasadına başladı.

Muz kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. Potasyum, lif, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan muz kabuğu, pek çok alanda kullanılabilir. Özellikle cilt bakımı konusunda oldukça etkilidir. Muz kabuğuyla cildinizi ovalayarak doğal bir parlaklık elde edebilirsiniz.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremin ardından çiftçiler seralarında yetiştirdikleri muzların hasadına başladılar. Toplanan muzlar, 32 TL'den alıcı buluyor ve yerel ekonomiye katkı sağlarken sofralara tazelik ve lezzet getiriyor.

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MUZ KABUKLARININ FAYDALARI VE KULLANIM ALANLARI:

Cilt Sorunları: Muz kabuğu, C vitamini içeriği sayesinde güneşle ilgili cilt sorunlarına ve sivilcelerin tedavisine yardımcı olabilir. Akne oluşumunu engeller ve mevcut akneleri kurutarak pürüzsüz bir cilt sağlar.

Diş Sağlığı: 2015 yılında Çağdaş Klinik Diş Hekimliği dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, muz kabukları diş eti iltihabı ve periodontit gibi hastalıkların oluşumunda bulunan bakterilere karşı antibakteriyel aktivite göstermektedir. Bu nedenle diş sağlığının korunmasında yardımcı olabilir.

Bahçe İşleri: Bahçıvanlar muz kabuklarını bahçede kullanmayı önerir. Solucan yemi olarak toprağa eklemek, bitki gübresi yapmak için suyla karıştırmak ve yaprak bitlerine karşı caydırıcı olarak gül çalılarının altına koymak gibi farklı şekillerde kullanılabilir.

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Depresyon: Muzdaki yüksek triptofan seviyeleri, B6 vitamini ile birleştiğinde depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Triptofan, serotonin üretimini artırarak ruh halinizi iyileştirebilir.

Saç Bakımı: Muz, saç için faydalı olan silika ve antioksidanlar içerir. Alerjen bir durumunuz yoksa, yaptığınız saç maskesine muz kabukları ekleyerek saçınıza ekstra fayda sağlayabilirsiniz.

İlk Yardım: Muz kabuklarındaki antimikrobiyal, antioksidan ve antiinflamatuar özellikler, böcek ısırıkları, kaşıntılar ve hafif güneş yanıkları gibi ilk yardım durumlarında yardımcı olabilir. Ayrıca, deriye batan bir kıymık üzerinde 15 dakika bekletildiğinde kıymığın yüzeye çıkmasına yardımcı olabilir.

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