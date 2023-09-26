Hatay’da iki ayrı kazada iki kişi yaralandı

Antakya ilçesi Gülderen-Karaksı yolunda hafriyat taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Erzin ilçesi TEM otoyolu üzeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana gelen kazada ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hurda demir taşıyan tır devrildi.



Meydana gelen kazaların haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından sürücüler hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.