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Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 23:09
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Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Antakya-İskenderun yolunun Kıcı mevkiinde, sürücüleri öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakalı otomobil ile Kırıkhan yönüne dönmek isteyen 31 L 1250 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Güner Cömert (70) ve damadı Hanifi Çoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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